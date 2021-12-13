Почти 2000 мигрантов из Узбекистана ответили за двух избитых майоров полиции в Выборге

Как сообщал ivbg.ru, в Выборге мигранты избили двух майоров полиции. Конфликт между шестью мигрантами и полицейскими при исполнении закончился дракой. Налетчики задержаны, а у правоохранителей зафиксированы побои.

Как сообщает 47news.ru, в период с 3 по 12 декабря 2021 года полицейские провели рейды среди граждан Узбекистана, проживающих на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Для 1931 иностранца они закончились административными протоколами о нарушении режима пребывания в России. А 134 человека отправлены в центры временного содержания иностранных граждан.

По данным издания, проверка приезжих связана с нападением на полицейских при исполнении 2 декабря.