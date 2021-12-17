ООО «Транснефть – Балтика» повышает надежность работы  магистральных  трубопроводов

ООО «Транснефть – Балтика» провело масштабные плановые работы на магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах и площадочных объектах. Цель мероприятий – обеспечение бесперебойной и безопасной транспортировки нефти и нефтепродуктов.

На головной перекачивающей станции (ГПС) «Кириши» произведена замена на новый коллектора №7, который является частью систем технологических трубопроводов станции. Благодаря мероприятиям по обновлению трубопроводов ГПС «Кириши» будет повышена надежность и безопасность поставок авиационного топлива в петербургский аэропорт Пулково по магистральному нефтепродуктопроводу Кириши – Красный Бор.

На участках Ярославль-3 – Палкино и Горький – Ярославль-3 магистрального нефтепровода Сургут – Полоцк выполнен средний ремонт шиберных и клиновых задвижек. Запорная арматура – важный элемент инфраструктуры магистральных трубопроводов, необходимый для своевременного и надежного перекрытия потоков при плановых работах, техобслуживании и других ситуациях.

Средний ремонт запорной арматуры проводился на нефтеперекачивающей станции (НПС) «Сестрорецкая» и линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Правдино. Вырезка обратного клапана произведена на камере приема средств очистки и диагностики на ЛПДС «Быково». На ЛПДС «Правдино» выполнено подключение блокировочных трубопроводов, которые, в случае необходимости, позволяют перенаправлять потоки углеводородов и тем самым обеспечивать бесперебойную транспортировку нефти.

На линейной части МН Сургут – Полоцк проведена ликвидация выступающих внутрь приварных элементов. Эта операция необходима для беспрепятственного и безопасного пропуска внутритрубных инспекционных приборов, с помощью которых выполняется диагностика трубопроводов.

Резервуар объемом 5 тыс. куб. м на НПС «Палкино» был отключен для проведения его реконструкции.

Плановые мероприятия выполнялись в Ленинградской, Новгородской и Ярославской областях в период плановой остановки работы трубопроводов, соблюдались меры по нераспространению коронавирусной инфекции. В работах были задействованы 350 человек, использовалось 150 единиц техники.

В настоящее время транспортировка нефти и нефтепродуктов возобновлена, трубопроводы функционируют в штатном режиме.