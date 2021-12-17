Жителей Всеволожского района просят поддержать одиноких пенсионеров в канун Нового года

Почувствовать себя благотворителем проще, чем кажется. Добрая новогодняя акция стартует во Всеволожском районе, где местные жители могут уделить внимание одиноким пожилым людям в деревнях и селах в канун Нового года.

Акция «Когда зажигаются елки» стартует во Всеволожском районе. Общественная организация «Диалог поколений» призывает всеволожцев собрать хоть и небольшой, но приятный сердцу подарок для бабушек и дедушек.

Поддержать одиноких пенсионеров, проживающих в деревнях и селах района можно несколькими способами: собрать подарок для пожилого человека, помочь в создании поздравительных открыток, помочь развозить подарки или даже подготовить праздничный номер. Чтобы присоединиться к акции, нужно заполнить небольшую анкету по ссылке.

Подарки для пожилых жителей принимаются до 24 декабря по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский пр. 12, с 11.00 до 16.00. Тел. 8 (813-70) 21-007; +7 931 358-37-25.