Юный борец из Выборга покорил Петербург на турнире по спортивной борьбе

Автор: Анастасия Щербакова
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На минувших выходных в Северной столице состоялся турнир по спортивной борьбе «EVEREST CUP», на котором спортсмен из Выборга достойно представил свой город.

Юный борец из Выборга покорил Петербург на турнире по спортивной борьбе Спорт в Ленобласти, ММА, Ленобласть, Выборг, борьба
Юный борец из Выборга покорил Петербург на турнире по спортивной борьбе Спорт в Ленобласти, ММА, Ленобласть, Выборг, борьба

Коронавирусные ограничения не позволили выехать всей команде Выборга на турнир, поэтому отстаивать честь клуба и города отправился лишь один воспитанник Школы смешанных единоборств «AGAEV TEAM» — Колосов Сергей.

В финальном поединке, проигрывая несколько очков более опытному бойцу, Сергей вовремя услышал советы тренера Магомедбага Агаева и сделал болевой приём, который и возвёл спортсмена на вершину пьедестала.

Редакция ivbg.ru поздравляет подающего надежды спортсмена и его наставника с результативным завершением спортивного года и желает им дальнейших побед.

Отметим, что действующий спортсмен и тренер Магомедбаг Агаев стал серебряным призером Чемпионата Мира по этому виду спорта.

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