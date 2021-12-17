Юный борец из Выборга покорил Петербург на турнире по спортивной борьбе

На минувших выходных в Северной столице состоялся турнир по спортивной борьбе «EVEREST CUP», на котором спортсмен из Выборга достойно представил свой город.

Коронавирусные ограничения не позволили выехать всей команде Выборга на турнир, поэтому отстаивать честь клуба и города отправился лишь один воспитанник Школы смешанных единоборств «AGAEV TEAM» — Колосов Сергей.

В финальном поединке, проигрывая несколько очков более опытному бойцу, Сергей вовремя услышал советы тренера Магомедбага Агаева и сделал болевой приём, который и возвёл спортсмена на вершину пьедестала.

Редакция ivbg.ru поздравляет подающего надежды спортсмена и его наставника с результативным завершением спортивного года и желает им дальнейших побед.

Отметим, что действующий спортсмен и тренер Магомедбаг Агаев стал серебряным призером Чемпионата Мира по этому виду спорта.