Судостроители Ленобласти объединились в кластер

Автор: Кира Нагорная
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Одиннадцать предприятий судостроительной отрасли Ленобласти подписали соответствующее соглашение на общем собрании участников кластера

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Фото: lenobl.ru

Новое объединение предприятий региона из судостроительной отрасли создано при поддержке Центра развития промышленности Ленинградской области. Свои подписи под соглашение поставили предствавители такие компаний, как «Новоладожская судостроительная компания», «Пелла», «Электромех», «Амэо-Запад», «Невское электро-монтажное общество» (НЭМО), «ПСК «Ладога», «Парящие машины», «Ротан», «НПО Флейм», «Стронгбокс» и «АДФ».

«Судостроительная отрасль очень перспективная. Мы видим потенциал для роста и развития и готовы оказывать всестороннюю помощь и поддержку. Для этого у нас есть все возможности», ― сказала заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности региона Юлия Косарева.

Напомним, что кластерная кооперация выгодна промышленникам, т.к. позволяет им возмещать из казны до 50% затрат на реализацию совместных проектов. При этом отмечается, что индекс промышленного роста в кластерах существенно превышает средний по области — 120-130% в год за счет развития кооперации, расширения рынков сбыта, модернизации мощностей, сокращения издержек и привлечения инвестиций.

Решение о создании кластеров на территории региона было принято в 2018 году. А в 2019 году уже было подписано соглашение между губернатором Ленобласти Александром Дрозденко и директором Ассоциации «Кластер Лесоперерабатывающей промышленности» Владимиром Поздяковым. Осенью 2020 года был создан кластер химической промышленности и принято решение о создании кластера металлообработки.

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