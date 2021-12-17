Судостроители Ленобласти объединились в кластер

Одиннадцать предприятий судостроительной отрасли Ленобласти подписали соответствующее соглашение на общем собрании участников кластера

Новое объединение предприятий региона из судостроительной отрасли создано при поддержке Центра развития промышленности Ленинградской области. Свои подписи под соглашение поставили предствавители такие компаний, как «Новоладожская судостроительная компания», «Пелла», «Электромех», «Амэо-Запад», «Невское электро-монтажное общество» (НЭМО), «ПСК «Ладога», «Парящие машины», «Ротан», «НПО Флейм», «Стронгбокс» и «АДФ».

«Судостроительная отрасль очень перспективная. Мы видим потенциал для роста и развития и готовы оказывать всестороннюю помощь и поддержку. Для этого у нас есть все возможности», ― сказала заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности региона Юлия Косарева.

Напомним, что кластерная кооперация выгодна промышленникам, т.к. позволяет им возмещать из казны до 50% затрат на реализацию совместных проектов. При этом отмечается, что индекс промышленного роста в кластерах существенно превышает средний по области — 120-130% в год за счет развития кооперации, расширения рынков сбыта, модернизации мощностей, сокращения издержек и привлечения инвестиций.

Решение о создании кластеров на территории региона было принято в 2018 году. А в 2019 году уже было подписано соглашение между губернатором Ленобласти Александром Дрозденко и директором Ассоциации «Кластер Лесоперерабатывающей промышленности» Владимиром Поздяковым. Осенью 2020 года был создан кластер химической промышленности и принято решение о создании кластера металлообработки.