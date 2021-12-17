Эксперт: «омикрон» мог появиться после испытаний лекарств от коронавируса

Президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что новый штамм Covid-19 мог возникнуть в результате испытаний новых препаратов от другого штамма коронавируса — «дельты».

Об этом эксперт рассказал порталу ТАСС в пятницу, 17 декабря.

Сейчас складывается впечатление, что вирус действительно был в каком-то таком состоянии, когда его заставляли мутировать для того, чтобы он принял такой новый облик. Здесь есть разные теории, начиная с конспирологии до более осмысленных. Это могло быть связано с тем, что испытывалось какое-то лекарственное средство в отношении «дельты» в каком-то мировом регионе. И вирус, который оказался под давлением таких новых лекарственных препаратов, сильно мутировал, — сказал президент РАН Александр Сергеев.

Ранее американский исследователь также предполагал, что «омикрон» появился искусственно. На такое заключение его подтолкнул тот факт, что в штамме есть комбинация аминокислот, которые не могут появиться естественным путем.