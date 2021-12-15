Вирусолог РАН предположил, что «омикрон» мог быть создан искусственно

К такому выводу эксперт пришел после исследований, выявивших в «омикроне» комбинацию аминокислот, которые не могут появиться естественным путем.

Об этом рассказал заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН Петр Чумаков. Он предположил, что новый штамм Covid-19 мог быть создан руками человека.

По словам Чумакова, «омикрон» собрал в себе все мутации предыдущих видов вируса. Туда также добавили три аминокислоты, появление которых естественным путем невозможно. Об этом вирусулог рассказал в эфире «Радио России».

В результате такого гибрида получился ослабленный штамм. Однако он по-прежнему довольно опасен, поскольку способен обходить вакцины и довольно заразен.

Он может достаточно много заражать людей, которые уже провакцинировались. Но болезнь у них протекает легко. Среди невакцинированных тоже нет очень тяжелых случае, — делится эксперт.