Рождественская ярмарка на Манежной площади откроется 18 декабря

Рождественская ярмарка в Петербурге будет работать каждый день до 9 января 2022 года.

Праздничная площадка традиционно оформлена по мотивам сказки Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король». Однако будут и изменения. В этом году впервые установили фотозоны в виде большого торта, часов и воздушного шара на Малой Садовой улице. Помимо всего прочего, появится двухъярусная карусель, расписанная вручную петербургскими мастерами. Также будет открыт бесплатный каток.

Ярмарка начнет работать уже в эту субботу, 18 декабря. И будет открыта для посетителей каждый день с 12 до 21 часов.

А с 20 декабря в Петербурге откроются более 80 елочных базаров.