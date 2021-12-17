Финляндия готова к жёстким антироссийским санкциям из-за ситуации с Украиной

ЕС предупреждает Россию о том, что нападение на Украину будет иметь “огромные последствия и высокую цену”.

Как передает финский портал Yle в пятницу, 17 декабря, по словам премьер-министра Финляндии Санны Марин, Евросоюз готов к жестким мерам, если Россия пойдет на военный конфликт с Украиной.

Мы четко показали, что готовы к решительным действиям, но в первую очередь ищем дипломатическое решение, – подытожила Марин.

О каких конкретно санкциях говорит руководство Финляндии не уточняется.