Финляндия готова к жёстким антироссийским санкциям из-за ситуации с Украиной

ЕС предупреждает Россию о том, что нападение на Украину будет иметь “огромные последствия и высокую цену”.
Как передает финский портал Yle в пятницу, 17 декабря, по словам премьер-министра Финляндии Санны Марин, Евросоюз готов к жестким мерам, если Россия пойдет на военный конфликт с Украиной.
Мы четко показали, что готовы к решительным действиям, но в первую очередь ищем дипломатическое решение, – подытожила Марин.
О каких конкретно санкциях говорит руководство Финляндии не уточняется.
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10.12.2021 302