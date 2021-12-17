Добраться от «Ласточки» до жилых кварталов Сертолово можно будет на автобусе

Завершается разработка проекта ТПУ Сертолово за 5,75 млрд рублей, который должен войти в строй в 2024 году.

«ТПУ Сертолово – это интермодальный транспортный комплекс, который объединит в себе железнодорожное сообщение до Сертолово, обеспеченное комфортабельной «Ласточкой», и автобусные муниципальные и межмуниципальные маршруты», ― прокомментировал председатель областного комитета по транспорту Михаил Присяжнюк.

В первом квартале 2022 года планируется передать проектную документацию ТПУ Сертолово для прохождения государственной экспертизы. Объём финансирования проекта ― 5,75 млрд рублей.

Напомним, что Левашово и Сертолово соединит электропоезд «Ласточка» вместимостью до 800 человек. А от ТПУ до жилых кварталов Сертолово, онкоцентра в Песочном, поликлинического комплекса появится автобусное сообщение.

Отметим, что участок железнодорожной ветки Сертолово — Левашово длиной 6,5 км уже есть, но он не обустроен и не электрифицирован. Да и речь о строительстве вокзала в Сертолово идет уже не первый год. Реконструкция позволит сократить время в пути из Сертолово до ближайшей станции метро «Удельная» до 27 минут.