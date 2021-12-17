Минтруд не планирует вводить ежегодную новогоднюю выплату пенсионерам

Минтруд России пока не обсуждает введение ежегодной новогодней выплаты пенсионерам. Об этом РИА «Новости» заявил глава ведомства Антон Котяков.

«На сегодняшний день таких обсуждений нет, у меня такой информации не было», — сказал Котяков.

Ранее комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов подготовил законопроект «О ежегодной предновогодней пенсионной выплате», который подразумевает введение выплат для пенсионеров перед Новым годом на постоянной основе.