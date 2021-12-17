Пожарные Ленобласти исполняют мечты детей в канун Нового года — видео

Первокласснику из Сланцев спасатель-Дед Мороз провел экскурсию по пожарной части и покатал на пожарной машине.
Мальчик по имени Вячеслав стал участником акции «Огненные мечты». Он, как и многие другие школьники, написал письмо в «Леноблпожспас», передает 47channel.
Сразу после уроков Вячеслав с родителями отправился на экскурсию в пожарную часть города Сланцы. Мальчику показали и рассказали все о доблестной работе пожарных и провели подробную экскурсию. В окончании приключения Вячеслав покатался на пожарной машине с сотрудниками пожарной части.
Уверены, этот день первоклассник запомнит надолго.
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17.12.2021 102