Пожарные Ленобласти исполняют мечты детей в канун Нового года — видео

Первокласснику из Сланцев спасатель-Дед Мороз провел экскурсию по пожарной части и покатал на пожарной машине.

Мальчик по имени Вячеслав стал участником акции «Огненные мечты». Он, как и многие другие школьники, написал письмо в «Леноблпожспас», передает 47channel.

Сразу после уроков Вячеслав с родителями отправился на экскурсию в пожарную часть города Сланцы. Мальчику показали и рассказали все о доблестной работе пожарных и провели подробную экскурсию. В окончании приключения Вячеслав покатался на пожарной машине с сотрудниками пожарной части.

Уверены, этот день первоклассник запомнит надолго.