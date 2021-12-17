С пожаром на корабле в «Северной верфи» борются 89 спасателей

Возгоранию корвета в «Северной верфи» присвоили предпоследний номер сложности. В ликвидации ЧП уже задействованы 89 человек и 22 единицы техники.

Об этом вечером, 17 декабря сообщает ГУ МЧС по Петербургу. По последним данным в результате происшествия уже пострадали трое человек. Один находится в состоянии средней степени тяжести, двое — в удовлетворительном.

Причины бедствия до сих пор неизвестны. Предварительно сообщается о нарушении правил безопасности на объекте.

Видео с места пожара мы публиковали ранее. Корабль уже обесточили, но ситуацию осложняет горение масла, смолы и лака.