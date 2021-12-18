Для шести школ Лужского района закупили новые автобусы

Новые школьные автобусы были закуплены за счет субсидии, выделенной правительством Ленобласти.

Новый транспорт получили шесть образовательных учреждений Лужского района. Каждый из них рассчитан на 22 посадочных места и полностью отвечает техническим требования. Все сидения оборудованы специальными ремнями безопасности. В салоне у каждого ряда сидений размещены кнопки экстренной связи с водителем, сообщил глава районной администрации Юрий Намлиев.

Кроме того, за счет областного бюджета было приобретено 63 контейнера для раздельного сбора мусора. Их установят в ближайшее время на специализированных площадках в Луге.

Добавим, что в Ленобласти вовсю работают над обновлением автопарка — в регионе уже нет школьных автобусов старше 7 лет, а «скорых» — старше пяти лет. До конца года по распоряжению правительства России в Ленобласть поступят еще 50 школьных автобусов.