В Петербурге, Ленобласти и во всей России произошел сбой в системе МРЭО

В Петербурге и Ленобласти произошел сбой в информационной системе Межрайонных регистрационно-экзаменационных отделений ГИБДД.

О сбое в системе сообщили читатели «Фонтанки» сегодня утром, 18 декабря. Всех обратившихся с документами в ГИБДД попросили прийти снова в воскресенье из-за невозможности внести их в систему.

Сбой подтвердили и в различных отделениях Петербурга. По словам сотрудников, система отказала утром в субботу и в городе, и в области. В другом отделении изданию заявили, что проблема масштабная и охватила всю Россию. В столице подтвердили, что в Москве и области работа встала из-за «технологического сбоя».

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ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что сейчас принимаются меры для устранения неполадок. Но не уточняется, в какие сроки система может заработать.