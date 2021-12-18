Голый петербуржец решил искупаться в Лебяжьей канавке – видео

Но у него ничего не вышло, ему помешал лед.

Инцидент произошел в пятницу вечером, 17 декабря. Голый петербуржец с разбега прыгает с берега в Лебяжью канавку, но оказался в воде лишь по щиколотку. Осуществить план ему помешал лед. За действом с другого берега наблюдали сотрудники правоохранительных органов.

Огорченный неудачей мужчина отправился по льду в неизвестном направлении. По суше за ним следовали полицейские и горожане.