Голый петербуржец решил искупаться в Лебяжьей канавке – видео

Автор: Гузель Галимова
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Но у него ничего не вышло, ему помешал лед.

Инцидент произошел в пятницу вечером, 17 декабря. Голый петербуржец с разбега прыгает с берега в Лебяжью канавку, но оказался в воде лишь по щиколотку. Осуществить план ему помешал лед. За действом с другого берега наблюдали сотрудники правоохранительных органов.

Огорченный неудачей мужчина отправился по льду в неизвестном направлении. По суше за ним следовали полицейские и горожане.

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