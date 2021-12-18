Снег и слабая метель — погода в Ленобласти на 19 декабря

В воскресенье, 19 декабря, в Ленобласти будет облачно.

Ночью ожидается снег, мокрый снег, местами небольшой. Днем пройдет небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. Местами слабая метель.

Температура воздуха в течение суток 0…-5°C, местами до -9°C. На дорогах гололедица. Ветер ночью северо-западный, северный, днем северный, северо-восточный умеренный.

Сегодня утром МЧС опубликовало экстренное предупреждение о сильном снегопаде в Ленобласти.