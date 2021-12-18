Снег и слабая метель — погода в Ленобласти на 19 декабря

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

В воскресенье, 19 декабря, в Ленобласти будет облачно.

Ночью ожидается снег, мокрый снег, местами небольшой. Днем пройдет небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. Местами слабая метель.

Температура воздуха в течение суток 0…-5°C, местами до -9°C. На дорогах гололедица. Ветер ночью северо-западный, северный, днем северный, северо-восточный умеренный.

Сегодня утром МЧС опубликовало экстренное предупреждение о сильном снегопаде в Ленобласти.

Вам будет интересно
Снег и слабая метель - погода в Ленобласти на 19 декабря ФГБУ «Северо-Западное УГМС», снег, погода, Ленобласть
Финский залив покрылся ледяными "снежками" - видео
Тысячи ледяных «снежков» покрыли побережье Финского залива. Необычное природное явление заметили в пригороде Петербурга.
18.12.2021 67
Автор