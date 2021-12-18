Максим и София стали самыми популярными именами новорожденных в Ленобласти

В пресс-службе Управления ЗАГС по Ленобласти назвали самые популярные имена новорожденных в 2021 году.

Чаще всего в этом году мальчиков называли Максим, Александр или Михаил, а девочек — София, Мария или Алиса. Среди редких имен: Валентин, Евдоким, Зинаида, Алла, Лукерья.

Всего за 11 месяцев текущего года в Ленобласти было зарегистрировано 12 101 рождений детей: 6 375 мальчиков и 5 726 девочек. В 13 семьях родились тройняшки, еще в 271 — появились двойни.

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Также добавляется, что с начала года зарегистрировано более 7,6 тысяч браков. Самый распространенный возраст супругов — 30-34 года. В большинстве случаев это первый брак и у мужчин, и у женщин.