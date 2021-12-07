Ленобласть получит 160 млн рублей на выплаты семьям с детьми с низкими доходами

Материальная поддержка будет рассчитана на семьи, где воспитываются дети возрастом от 3 до 7 лет. Всего Правительство страны на эти цели выделит регионам 6 млрд рублей.

Соответствующее распоряжение было подписано Кабинетом Министров РФ 4 декабря. Согласно документу, Ленобласть получит поддержку в 160 млн рублей, которая поступит в региональный бюджет уже в этом году. Всего на реализацию таких выплат из бюджета страны было направлено 305 млрд рублей за последние 11 месяцев.

Такая поддержка очень важна, ведь речь идёт о маленьких детях, которые растут в семьях, где есть материальные трудности, — отметил Михаил Мишустин.

Ежемесячные выплаты на детей от трёх до семи лет были утверждены президентом России Владимиром Путиным в прошлом году. Деньги выделяются семьям с низкими доходами. В зависимости от материального положения, они получают 50, 70 или 100% регионального прожиточного минимума на ребёнка.

Оформить данную выплату можно на госуслугах, в МФЦ или органах соцзащиты.