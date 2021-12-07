Ленобласть получит 160 млн рублей на выплаты семьям с детьми с низкими доходами

Материальная поддержка будет рассчитана на семьи, где воспитываются дети возрастом от 3 до 7 лет. Всего Правительство страны на эти цели выделит регионам 6 млрд рублей.
Соответствующее распоряжение было подписано Кабинетом Министров РФ 4 декабря. Согласно документу, Ленобласть получит поддержку в 160 млн рублей, которая поступит в региональный бюджет уже в этом году. Всего на реализацию таких выплат из бюджета страны было направлено 305 млрд рублей за последние 11 месяцев.
Ежемесячные выплаты на детей от трёх до семи лет были утверждены президентом России Владимиром Путиным в прошлом году. Деньги выделяются семьям с низкими доходами. В зависимости от материального положения, они получают 50, 70 или 100% регионального прожиточного минимума на ребёнка.
Оформить данную выплату можно на госуслугах, в МФЦ или органах соцзащиты.