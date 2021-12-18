Без вести пропавшую девочку-подростка из Москвы нашли под Приозерском

Находящуюся в федеральном розыске 16-летнюю девочку из Балашихи нашли в Ленобласти. В столице ее искали с начала октября.

Девушка пропала из московского центра содействия семейному воспитанию 8 октября 2021 года. Ее объявили в федеральный розыск. 17 декабря подростка обнаружили и задержали в деревне Овраги Приозерского района Ленобласти.

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Несовершеннолетнюю доставили в отдел полиции для последующего помещения в региональный центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Полицейские уже связались с коллегами из Москвы. Известно, что 19 декабря она отметит 17-й день рождения.