Вирусолог рассказал, насколько опасен «омикрон» и спасут ли от него существующие вакцины

Ранее ivbg.ru сообщал, что «омикрон» добрался до Петербурга — 17 декабря Роспотребнадзор подтвердил два случая заражения. Новый штамм выявили у двух туристов, один из которых вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), а другой — из Доминиканской республики.

Профессор, специалист по вирусологии, руководитель лаборатории биологии и индикации арбовирусов ФГУ «НИИ вирусологии им. Д. И. Ивановского» Александр Бутенко рассказал «Невским Новостям», насколько опасен «омикрон» и спасут ли от него существующие вакцины.

Вирусолог заявил, что заражение «омикроном» происходит практически молниеносно. Один носитель нового штамма может инфицировать пять и более человек. При этом большинство заражений протекает бессимптомно. Но признаки могут выражаться в насморке, высокой температуре, а также поражении дыхательных путей. Однако не в такой степени как при штамме-дельта. Легкое течение при заражении «омикроном» дает надежду на победу над пандемией, считает Бутенко.

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По словам Бутенко, сейчас проводятся исследования, направленные на выявление эффективности существующих вакцин в борьбе с новым штаммом. Но, согласно научным данным, каждая новая мутация вируса должна быть «слабее» предыдущей.

Он добавил, что массовый иммунитет, в свою очередь, должен «работать» против всех существующих штаммов, и это внушает оптимизм.