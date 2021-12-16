Как сообщал ivbg.ru, всего в России выявили 25 случаев заражения коронавирусом штамма «Омикрон». Заболевшие есть в Москве, Московской области, Петербурге и Ростове-на-Дону.

По данным fontanka.ru, 9 декабря из Дубая прилетела отдыхавшая там около недели жительница Санкт-Петербурга. В аэропорту она сдала тест, который оказался положительным.

В Институте Пастера провели секвенирование генома вируса и установили, что это «омикрон». На подтверждение материал в центр «Вектор», где результат подтвердили. Сейчас женщина находится дома на самоизоляции, самочувствие нормальное.