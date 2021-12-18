С Дворцовой площади Петербурга можно будет отправить новогоднюю открытку в любую точку мира

На Дворцовой площади с 20 декабря начнет работать «Новогодняя почта». С ее помощью можно будет бесплатно отправить открытку в любую точку страны.

Рядом с новогодней елкой на главной площади Петербурга установят красочную литературную фотозону и пункт посткроссинга, из которого и можно будет отправить авторскую открытку. Открытки и марки будут предоставляться бесплатно.

«Новогодняя почта» будет работать с 20 по 30 декабря 2021 года с 17.00 до 20.00. Почтовые карточки со своими новогодними поздравлениями желающие смогут отправить в любой населенный пункт мира, в котором есть почтовое отделение.

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Проект реализуется «Почтой России», газетой «Петербургский дневник» и городским Комитетом по печати и взаимодействию со СМИ.