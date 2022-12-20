Советы ivbg.ru: как красиво упаковать новогодний подарок

Новый год — это праздник волшебства и загадывания желаний, поэтому необходимо создать определенную атмосферу. В этом помогают подарки. Но они только половина дела, ведь большую роль играет и правильная упаковка. Уверены, что многие задумываются о том, как же оригинально и без лишних усилий упаковать презенты и гостинцы своим близким и товарищам. Редакция ivbg.ru рассказывает о нескольких вариантах упаковки подарков.

Подарки можно преподносить в разном виде. Самый простой — купить подарочную сумочку, пакет или коробку. Это обойдется от 20 до 500 рублей и выше, в зависимости от выбора варианта и габаритов подарка. Также можно отнести подарок в магазин или салон, где ваш презент красиво обернет в подарочную бумагу профессионал. Стоимость такой услуги в среднем — от 150 до 500 рублей. Опять же, цена зависит от габаритов подарка, упаковочного материала и наличия декоративных украшений. Видов упаковки, кстати, очень много. Упаковочная бумага бывает самых разных видов:

Креп – тонкая, иногда жатая, почти воздушная бумага, которая имеет довольно широкий спектр расцветок и благодаря своей пластичности, позволяет придать оформлению подарков неординарные формы. Крафт-бумага – особо прочная и износостойкая бумага. В основном коричневого цвета, но может быть и отбеленная. Быстро и прочно входит в моду в качестве материала для обертывания подарков. Декоративная – чаще используется для скрапбукинга. При упаковке подарков из нее можно изготовить коробочки, декоративные элементы, лейбы. Самый большой плюс этой бумаги – ее применимость с двух сторон. Фактурная белая либо цветная бумага и картон. Она может быть представлена в таких вариантах, как: бархатная бумага, велюровая, текстурная, флуоресцентная. Помимо этого есть светящаяся бумага, цветной металлик, гофр картон, на клеевой основе, под кожу, текстурная, мелованная. Она может иметь компоненты тиснения. Папирусная тишью – тонкая декор бумага разных оттенков. Эко бумага – продукт только из натурального сырья, без химических примесей. Применяется для упаковки пищевых продуктов. Рисовая – особый вид бумаги, нанесение рисунка на нее лучше всего делать способом декупажа. Обычно по своей текстуре она прозрачная, очень тонкая. Декор могут придавать мелкие вкрапления натуральных травинок. Ручной работы. Как правило, она считается весьма дорогим материалом, но в то же время очень оригинальным. Плюсом является возможность ее декорирования в домашних условиях. Можно поверх выполнить декор из конфетти, хвойных иголочек, лепестков цветов. Обычная газета также подойдет для упаковки подарков.

Для тех, кто хочет вложить в подготовку праздничных подарков частичку себя, стоит заняться упаковкой самостоятельно. Для этого нужно купить упаковочную бумагу, клей/скотч, ножницы, ленты, нитки и другие необходимые материалы.

Варианты упаковки подарков

Самый простой способ упаковки — обернуть подарок в бумажную либо крафт бумагу и, при желании, добавить украшение. Для перевязывания подарка можно использовать, ленточки, тесьму, бечевку, шнурки и даже леску. Но украшение и упаковка должны гармонировать друг с другом и, желательно, чтобы они подходили вкусам получателя презента.

Интересный вариант упаковки — в форме «конфеты». Под указанный вариант подойдут подарки почти всех форм, но стоит учитывать, что большие презенты требуют много расходного материала. Часто упаковочный материал продается в определенном масштабе, например, 1*1 метр. Проще всего будет упаковать овальные или маленькие вещи. Закручиваете подарок в упаковку, оставляя по краям несколько сантиметром для создания «конфетной» формы. Затем обвязываете у основания лентами или другими выбранными способами на свое усмотрение. Для тех, кто хочет добавить в упаковку немного креатива — можно написать на бумаге пожелания, предсказания, стихи, тут фантазия безгранична, и обвязать, приклеить вокруг предмета, на саму упаковку.

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Подобным образом можно упаковать подарки из пленки или целлофана и получится «ананас». Для закрепления обычно используются ленты, шерстяные нитки или бечевку. Вырезанное из картона основание поможет добиться устойчивости предметов.

Хорошо подойдут для упаковки подарков коробочки, которые можно сделать своими руками. Они бывают круглые, квадратные, прямоугольные и другие. В них чаще всего кладут сувениры, украшения или любые другие небольшие подарки. Примеры шаблонов с подробной инструкцией в большом количестве размещены в интернете. Для изготовления понадобятся бумага, картон, клей и ножницы.

Мешочки из фетра, ткани, мешковины также очень удобны для упаковки подарков и выглядят празднично.

Любители рукоделия могут связать меленькую подарочную сумочку.

Элементы декора праздничного подарка

Мемо-карты станут изюминкой вашего подарка для друзей и родственников. Дешево и креативно украсит презент обычная пуговица. Интересно будет смотреться самодельный бант из газет, который просто сделать своими руками.

Еловые ветки также отличный способ украсить подарок. Кроме того, можно использовать веточки других растений, шишки, коричную палочку или засушенный кругляшок апельсина.

Не стоит забывать про традиционный метод — бантики. С ними можно экспериментировать и придумать множество интересных вариантов украшения подарков.

Украсить упакованный подарок оригами тоже не составит большого труда. В интернете представлено много различных схем с Дедом Морозом, елочками, танцующими балеринами, снежинками, колокольчиками, звездами.

Упаковка подарков занятие творческое и способствует раскрытию вашего потенциала. Оно отлично поднимает праздничное настроение. Упаковывать вещи можно как в кругу семьи, так и самостоятельно, полностью погрузившись в процесс и вложив в праздничное обертывание вещей не только свое время, но и частичку себя.