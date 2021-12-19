ДедМоробус вернется в Санкт-Петербурга уже на следующей неделе

Радовать жителей он будет вплоть до 30 декабря.

Источник: https://t.me/breaking_piter Источник: https://t.me/breaking_piter

По информации телеграм-канала Раньше всех. Петербург, с 21 декабря новогодний автобус появится в Северной столице.

С 16:00 до 21:00 он начнет курсировать по городу, начиная путь от Галереи.