ДедМоробус вернется в Санкт-Петербурга уже на следующей неделе

Радовать жителей он будет вплоть до 30 декабря.
Источник: https://t.me/breaking_piter
Источник: https://t.me/breaking_piter
По информации телеграм-канала Раньше всех. Петербург, с 21 декабря новогодний автобус появится в Северной столице.
С 16:00 до 21:00 он начнет курсировать по городу, начиная путь от Галереи.
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19.12.2021 96