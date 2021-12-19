ДедМоробус вернется в Санкт-Петербурга уже на следующей неделе

Автор: Александр Селиванов
-
Поделиться

Радовать жителей он будет вплоть до 30 декабря.

ДедМоробус вернется в Санкт-Петербурга уже на следующей неделе Санкт-Петербург, Россияне, Россия, новый год, Новогодние праздники в РоссииИсточник: https://t.me/breaking_piter
ДедМоробус вернется в Санкт-Петербурга уже на следующей неделе Санкт-Петербург, Россияне, Россия, новый год, Новогодние праздники в РоссииИсточник: https://t.me/breaking_piter

По информации телеграм-канала Раньше всех. Петербург, с 21 декабря новогодний автобус появится в Северной столице.

С 16:00 до 21:00 он начнет курсировать по городу, начиная путь от Галереи.

Вам будет интересно
В Санкт-Петербурге утвердили новые цены на проезд в наземном транспорте и метро
По некоторым данным петербургский общественный транспорт по ценам обгоняет московский. По информации телеграм-канала Раньше всех. Петербург, в городе утвердили новые цены...
19.12.2021 96
Автор