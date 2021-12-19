В Санкт-Петербурге утвердили новые цены на проезд в наземном транспорте и метро

По некоторым данным петербургский общественный транспорт по ценам обгоняет московский.

По информации телеграм-канала Раньше всех. Петербург, в городе утвердили новые цены на проезд в наземном транспорте и метро.

Так, с 1 января подземка вместо 60 рублей, будет стоить 65 рублей (по Подорожнику 45р), а автобусы, троллейбусы и трамваи начнут брать по 60 рублей вместо 55 (по Подорожнику 40).