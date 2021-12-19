Семь теннисных кортов реконструировали в Сосновом Бору

На месте старых спортплощадок теперь современный спортивный кластер.
По информации пресс-службы администрации города, в городе Сосновый Бор на улице Космонавтов были реконструированы семь теннисных кортов. Три из объектов детские.
Теперь на месте старых объектов расположены корты, которые служат местом и для тренировок спортсменов, и для занятий любителей тенниса.
Отмечается, что на площадках возможно принимать соревнования высокого уровня.
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13.12.2021 335