Семь теннисных кортов реконструировали в Сосновом Бору

На месте старых спортплощадок теперь современный спортивный кластер.

По информации пресс-службы администрации города, в городе Сосновый Бор на улице Космонавтов были реконструированы семь теннисных кортов. Три из объектов детские.

Теперь на месте старых объектов расположены корты, которые служат местом и для тренировок спортсменов, и для занятий любителей тенниса.

Отмечается, что на площадках возможно принимать соревнования высокого уровня.