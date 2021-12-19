В Японии считают хурму лекарством от COVID-19

Хурма содержит большое количество витаминов и микроэлементов, укрепляющих иммунитет.

Ученые из Медуниверситета Нара в японском городе Касихара осуществили исследование и установили лечебные свойства хурмы, помогающие при коронавирусе.

Исследователи выяснили, что содержащийся в хурме танин снижает вероятность заражения COVID-19 и тяжелого течения заболевания.

В ходе эксперимента танин давали лабораторным грызунам. У хомяков, которым не вводилось это вещество, наблюдалась более высокая вирусная нагрузка и признаки пневмонии через три дня. Результаты работы ученых представлены в издании Scientific Reports.

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Хурма ценится из-за высокого содержания витаминов A, C, B1, B2 и B3, а также фосфора, кальция, железа и натрия. Наличие калия и магния в составе фрукта считается защитой от рака и сердечных заболеваний.