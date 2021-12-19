Неизвестные скульпторы создали символы Нового года в Гатчине

Автор: Александр Селиванов
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Горожанка выразили свою искреннюю благодарность умельцам.

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Неизвестные скульпторы создали символы Нового года в Гатчине скульптуры, Россияне, Россия, праздники, новый год, Новогодние праздники в России, мир, Ледовые скульптуры, Культура в России, Культура в Ленобласти, культура, ГатчинаИсточник: instagram.com/smirnova_e_natalia

В сети появились фотографии скульптур из снега, которые создали неизвестные умельцы.

Скульптуры созданы явно в честь уходящего и наступающего года.

— Спасибо вам, снежные скульпторы хорошего настроения, — пишет авторка поста.
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19.12.2021 58
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