Роспотребнадзор приостановил ввоз перца, винограда и гранатов из Турции и Ирана

Роспотребнадзор с 17 ноября приостановил импорт перца и гранатов из Турции и Ирана, с 10 декабря — ввоз турецкого винограда.

По данным Роспотребнадзора, с 27 октября по 7 декабря выявлены шесть видов пищевой сельскохозяйственной продукции 33 турецких и иранских производителей, содержащей остаточные количества 12 пестицидов. 10 из них запрещены для применения в России, отметили в надзорном органе.

В связи с этим Роспотребнадзор приостановил ввоз из Турции и Ирана на российскую территорию небезопасной плодоовощной продукции 33 производителей лимонов, мандаринов, перца, винограда, гранатов.

На фоне неоднократных нарушений в РФ запрещен импорт перца и гранатов турецкого происхождения с 17 ноября, с 2 декабря – ввоз перца из Ирана, с 10 декабря — ввоз винограда из Турции, уточнили в ведомстве.

Вам будет интересно Экономисты предупредили о росте цен на овощи и фрукты до 20% к Новому году Доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова рассказала, какие товары больше всего подорожают в России к... 16.10.2021 609

В результате не допущено к ввозу в Россию около 60 тысяч тонн турецкого винограда и более 10 тысяч тонн гранатов.