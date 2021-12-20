Во Всеволожске появились потрясающие скульптуры Деда Мороза Снегурочки

Автор: Александр Селиванов
-
Поделиться

Главный новогодний дедушка и его внучка появились в одном из дворов города.

0602353c-3bc6-4125-a0f3-ce2905f02c0e
Источник: https://t.me/interestpiter

В телеграм-канале Интересный Питер появилась фотография прекрасных скульптур Деда Мороза и Снегурочки, которые слепили из снега во Всеволожске.

Стоит отметить, что качество скульптур превосходит все ожидания. Мастера явно подошли к делу с душой.

Это уже не первый случай создания подобных объектов в Ленобласти. Ранее, неизвестные скульпторы создали символы Нового года в Гатчине.

Вам будет интересно
Неизвестные скульпторы создали символы Нового года в Гатчине
Горожане выразили свою искреннюю благодарность умельцам. В сети появились фотографии скульптур из снега, которые создали неизвестные умельцы. Скульптуры созданы явно в честь...
19.12.2021 76
Автор