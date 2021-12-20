Во Всеволожске появились потрясающие скульптуры Деда Мороза Снегурочки

Главный новогодний дедушка и его внучка появились в одном из дворов города.
В телеграм-канале Интересный Питер появилась фотография прекрасных скульптур Деда Мороза и Снегурочки, которые слепили из снега во Всеволожске.
Стоит отметить, что качество скульптур превосходит все ожидания. Мастера явно подошли к делу с душой.
Это уже не первый случай создания подобных объектов в Ленобласти. Ранее, неизвестные скульпторы создали символы Нового года в Гатчине.
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19.12.2021 76