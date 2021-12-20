В петербургском Ботаническом саду перед Новым годом распустятся орхидеи и бромелии

Посетителей ждут на открытие 25 декабря.
По информации пресс-службы Ботанического сада, выставка орхидей и бромелий «Осколки радуги» начнет свою работу уже 25 декабря.
Гости смогут увидеть распустившиеся растения в пространстве тропического леса в Большой пальмовой оранжерее.
Отмечается, что выставка будет работать до конца новогодних каникул.
Вам будет интересно
В полях в ноябре продолжают цвести луговые цветы. В телеграм-канале Петербургский дневник появились фотографии, на которых фотограф заснял луговые цветы в...
06.11.2021 395