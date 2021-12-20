В петербургском Ботаническом саду перед Новым годом распустятся орхидеи и бромелии

Автор: Александр Селиванов
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Посетителей ждут на открытие 25 декабря.

По информации пресс-службы Ботанического сада, выставка орхидей и бромелий «Осколки радуги» начнет свою работу уже 25 декабря.

Гости смогут увидеть распустившиеся растения в пространстве тропического леса в Большой пальмовой оранжерее.

Отмечается, что выставка будет работать до конца новогодних каникул.

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