Депутаты Выборгского района исполнят мечты детей с «Елки желаний»

Глава Выборгского района Дмитрий Никулин, глава администрации Валерий Савинов, депутаты Олег Петров, Михаил Макаров и Павел Коржавых сняли открытки с районной «Елки желаний».

На елке размещены желания воспитанников «Выборгского комплексного центра социального обслуживания населения». В течение следующих нескольких дней депутаты будут выполнять заветные желания детей из Ленинградской области.

Старт «Елке желаний» в регионе был дан лично губернатором Александром Дрозденко, который первым снял шарик с желанием с новогоднего дерева в доме правительства.