Депутаты Выборгского района исполнят мечты детей с «Елки желаний»

Глава Выборгского района Дмитрий Никулин, глава администрации Валерий Савинов, депутаты Олег Петров, Михаил Макаров и Павел Коржавых сняли открытки с районной «Елки желаний».
На елке размещены желания воспитанников «Выборгского комплексного центра социального обслуживания населения». В течение следующих нескольких дней депутаты будут выполнять заветные желания детей из Ленинградской области.
Старт «Елке желаний» в регионе был дан лично губернатором Александром Дрозденко, который первым снял шарик с желанием с новогоднего дерева в доме правительства.
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15.12.2021 283