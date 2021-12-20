Депутаты Выборгского района исполнят мечты детей с «Елки желаний»

Автор: Сергей Агутин
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Глава Выборгского района Дмитрий Никулин, глава администрации Валерий Савинов, депутаты Олег Петров, Михаил Макаров и Павел Коржавых сняли открытки с районной «Елки желаний».  

Снимок

На елке размещены желания воспитанников «Выборгского комплексного центра социального обслуживания населения». В течение следующих нескольких дней депутаты будут выполнять заветные желания детей из Ленинградской области.

Старт «Елке желаний» в регионе был дан лично губернатором Александром Дрозденко, который первым снял шарик с желанием с новогоднего дерева в доме правительства.

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15.12.2021 283
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