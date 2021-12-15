Владимир Путин исполнил желание 13-летней Татьяны Троценко из Ставрополья

Татьяна Троценко мечтала посмотреть «Лебединое озеро» в Мариинском театре. Ее шарик с желанием президент России снял с «Елки желаний».
И 14 декабря Таня Троценко увидела балет из особой ложи бельэтажа, а также прошла по коридорам Мариинского театра. Для нее провели экскурсию по обоим зданиям.
Девочка родилась в многодетной семье. В Санкт-Петербурге она проходит лечение от тяжелого заболевания.
Вам будет интересно
К Новому 2022 году жители региона смогут самостоятельно заготовить себе праздничное дерево высотой до 3-х метров. На одного человека положено...
14.12.2021 81