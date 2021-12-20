Названы самые популярные в Ленобласти туристические направления

Программа туристического кешбека в России стартует с 18 января. Комитет по культуре и туризму Ленобласти поделился, какие места предпочитают россияне при поездке в 47-й регион.
Об этом рассказали в пресс-службе Выборгского района днем, 20 декабря. Так, наиболее интересными для посещения местами области россияне считают — Выборг, Гатчина, Тихвин, Волхов, Кингисепп, Лодейное Поле, Старая Ладога, Всеволожский и Приозерский районы.
Именно в этих локациях у гостей региона востребованы походы, круизы, экскурсионные поездки по культурным, историческим, природным достопримечательностям, а также гастрономический туризм. С 18 января отправиться на отдых можно с экономией, поскольку в России вновь стартует программа туристического кешбэка. По ее условиям на карту «Мир», с которой оплачен тур, в течение пяти дней возвращается 20% затрат (но не больше 20 тысяч рублей). Участвуют все регионы России.