Названы самые популярные в Ленобласти туристические направления

Программа туристического кешбека в России стартует с 18 января. Комитет по культуре и туризму Ленобласти поделился, какие места предпочитают россияне при поездке в 47-й регион.

Об этом рассказали в пресс-службе Выборгского района днем, 20 декабря. Так, наиболее интересными для посещения местами области россияне считают — Выборг, Гатчина, Тихвин, Волхов, Кингисепп, Лодейное Поле, Старая Ладога, Всеволожский и Приозерский районы.

Именно в этих локациях у гостей региона востребованы походы, круизы, экскурсионные поездки по культурным, историческим, природным достопримечательностям, а также гастрономический туризм. С 18 января отправиться на отдых можно с экономией, поскольку в России вновь стартует программа туристического кешбэка. По ее условиям на карту «Мир», с которой оплачен тур, в течение пяти дней возвращается 20% затрат (но не больше 20 тысяч рублей). Участвуют все регионы России.

Продажи по программе стартуют 18 января и продлятся до 12 апреля. Отправиться в поездку можно будет с первого дня продаж и до 30 апреля включительно. Мы охватываем вторую половину зимы и практически всю весну. В это время еще продолжается горнолыжный сезон, доступны активные виды зимнего отдыха, весной можно планировать культурно-познавательные поездки и, конечно, оно подходит для оздоровительного санаторного отдыха. В следующем году с октября запланирован и осенний этап программы, — отметила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.