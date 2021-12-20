Жену Макрона подозревают в смене пола

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщает BFM, жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит подаст жалобу в правоохранительные органы из-за распространения в интернете слухов о том, что она трансгендер.  

По информации издания, сторонники ультраправых политических сил заподозрили супругу французского лидера в смене пола и начали активно публиковать посты на эту тему в социальных сетях.

Публикации распространялись на протяжении недели. В частности, авторы слухов утверждают, что Брижит Макрон родилась под мужским именем Жан-Мишель Тронье. Отмечается, что Тронье — это девичья фамилия жены президента.

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17.12.2021 174
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