Жену Макрона подозревают в смене пола

Как сообщает BFM, жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит подаст жалобу в правоохранительные органы из-за распространения в интернете слухов о том, что она трансгендер.

По информации издания, сторонники ультраправых политических сил заподозрили супругу французского лидера в смене пола и начали активно публиковать посты на эту тему в социальных сетях.

Публикации распространялись на протяжении недели. В частности, авторы слухов утверждают, что Брижит Макрон родилась под мужским именем Жан-Мишель Тронье. Отмечается, что Тронье — это девичья фамилия жены президента.