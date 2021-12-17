В Индии родился младенец, беременный собственным братом

Как сообщает Daily Mail, в Индии врачи обнаружили у новорожденного младенца в животе недоразвитый зародыш его брата-близнеца.

Аномалию обнаружил в начале июля врач-рентгенолог в ходе планового УЗИ матери в госпитале маленького городка Мумбра. Он принял решение назначить еще одно обследование — после родов. В результате он обнаружил, что за желудком младенца спрятался его брат-близнец.

По информации издания, плод был около семи сантиметров в длину и весил около 150 граммов — у него успели сформироваться мозг, руки и ноги.

Врачи смогли успешно удалить эмбриона-паразита. Операцию провели в другой клинике в городе Тхана. Новорожденный и его мать чувствуют себя хорошо.