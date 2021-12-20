По информации ivbg.ru, четверо граждан Латинской Америки задержаны пограничниками в Выборгском районе. Они шли в Евросоюз.
При задержании они сообщили пограничникам, что приехали в Россию в поисках работы. Затем решили в обход международных пунктов пропуска попасть в Финляндию.
Выборгский городской суд за нарушение пограничного режима назначил штрафы и постановил выдворить их с территории России.
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20.12.2021 76