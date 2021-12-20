Латиноамериканцы пытались пересечь границу в Выборгском районе

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

По информации ivbg.ru, четверо граждан Латинской Америки задержаны пограничниками в Выборгском районе. Они шли в Евросоюз.

При задержании они сообщили пограничникам, что приехали в Россию в поисках работы. Затем решили в обход международных пунктов пропуска попасть в Финляндию.

Выборгский городской суд за нарушение пограничного режима назначил штрафы и постановил выдворить их с территории России.

Вам будет интересно
Латиноамериканцы пытались пересечь границу в Выборгском районе Ленинградская область, Выборгский район
Снегоход с двумя мужчинами ушел под лед возле Новой Ладоги – фото
По информации ivbg.ru, 19 декабря около 10:00 на протоке Ладожского озера в микрорайоне Волховец Новой Ладоги под воду ушел снегоход. В...
20.12.2021 76
Автор