В Госдуму внесен законопроект о ежемесячных выплатах на каждого члена семьи с детьми

Партия «Справедливая Россия — За правду» предлагает выплачивать каждый месяц по 10 тысяч рублей каждому члену семьи, где воспитываются дети до 18 лет.

Соответствующий законопроект внесен в Госдуму, сообщают РИА Новости в понедельник, 20 декабря.

Законопроектом предлагается установить, что право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и последующих детей (далее также — ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого и последующих детей) имеет каждый член семьи, в которой рожден (усыновлен) первый и последующие дети при условии, что все члены семьи являются гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими на территории Российской Федерации, — указано в пояснительной записке.

Пособие предлагается выплачивать при наличии в семье одного и более ребенка. Потенциальными получателями такой поддержки максимально смогут стать только 60 млн россиян.