Лучший художественный пряник в России был приготовлен жительницей Выборгского района

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Жительница Выборгского района победила в конкурсе пряничного мастерства, обойдя кондитеров-скульпторов со всей страны.

Лучший художественный пряник в России был приготовлен жительницей Выборгского района Россия, Мир пряника, Ленобласть, конкурс, ВыборгАдминистрация МО "Выборгский
Лучший художественный пряник в России был приготовлен жительницей Выборгского района Россия, Мир пряника, Ленобласть, конкурс, ВыборгАдминистрация МО "Выборгский
Лучший художественный пряник в России был приготовлен жительницей Выборгского района Россия, Мир пряника, Ленобласть, конкурс, ВыборгАдминистрация МО "Выборгский
Лучший художественный пряник в России был приготовлен жительницей Выборгского района Россия, Мир пряника, Ленобласть, конкурс, ВыборгФото: Администрация МО "Выборгский район" Ленобласти

О кондитерских умениях жительницы Выборга рассказали в официальном паблике Администрация МО «Выборгский район» Ленобласти. Так, в проходившем VI Международном фестивале «Мир пряника» Елена Волкова из Каменногорска заняла первое место среди объемных экспонатов.

Богатая композиция и внимание к деталям поражает — в экспонат вошло множество элементов, сделанные вручную. Елена назвала свою произведение «пряничного» искусства «Ход конем», будто заранее зная о своей победе в кулинарном конкурсе.

Жюри отметило инженерную мысль автора, оригинальность идеи, а также высокое мастерство и детализацию исполнения работы.

Вам будет интересно
Лучший художественный пряник в России был приготовлен жительницей Выборгского района Россия, Мир пряника, Ленобласть, конкурс, Выборг
Фото: под Выборгом на конной ферме поселился 10-метровый дракон
Фигуру мифического существа установили на конной эко-ферме в поселке Советский. Пока скульптуру не доделали до конца. Исполина обещают окончательно поселить...
17.12.2021 220
Автор