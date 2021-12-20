Лучший художественный пряник в России был приготовлен жительницей Выборгского района

Жительница Выборгского района победила в конкурсе пряничного мастерства, обойдя кондитеров-скульпторов со всей страны.
Администрация МО "Выборгский
Администрация МО "Выборгский
Администрация МО "Выборгский
Фото: Администрация МО "Выборгский район" Ленобласти
О кондитерских умениях жительницы Выборга рассказали в официальном паблике Администрация МО «Выборгский район» Ленобласти. Так, в проходившем VI Международном фестивале «Мир пряника» Елена Волкова из Каменногорска заняла первое место среди объемных экспонатов.
Богатая композиция и внимание к деталям поражает — в экспонат вошло множество элементов, сделанные вручную. Елена назвала свою произведение «пряничного» искусства «Ход конем», будто заранее зная о своей победе в кулинарном конкурсе.
Жюри отметило инженерную мысль автора, оригинальность идеи, а также высокое мастерство и детализацию исполнения работы.
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