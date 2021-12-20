В Выборге «случайно» нашли одно из самых интересных мест города — фото

Жительница Выборга была приятно удивлена после увиденного в Часовой башне на улице Крепостной. Там — почти двухвековая история часовых механизмов.

Наталья Запольская из Выборга была под впечатлением от посещения старейшего места города, бывшей колокольни Старого кафедрального собора, но в словах восхищения прослеживается и толика досады.

Фото: Дежурный по Ленобласти/Наталья Запольская Фото: Дежурный по Ленобласти/Наталья Запольская Фото: Дежурный по Ленобласти/Наталья Запольская Фото: Дежурный по Ленобласти/Наталья Запольская Фото: Дежурный по Ленобласти/Наталья Запольская

Как отметила женщина, в интернете нет рекламы об этом месте — лишь на двери скромно висит «бумажка» с кодом, где можно приобрести билеты для посещения башни.

Между тем, «внутри вдруг оказывается одно из самых интересных мест Выборга».

…практически полностью сохранившийся механизм часов 1848 года и доски внутренних конструкций, на которых есть надписи типа «Здесь был Вася», начиная с 19 и по 21 век. Последними здесь расписались реставраторы Эрмитажа, которые в 2019 году проводили реставрационные работы. Внутри башни, в 20-метровой шахте, похожей на лифтовую, подвешены две гирьки 12 и 8 пудов для завода часов, которого хватает аж на 9 дней, — восхищается женщина.

Отметим, что Часовая башня в Выборге — это бывшая колокольня Старого кафедрального собора, затем Часовая башня и одновременно сторожевая башня городской пожарной команды. Первое упоминание о ней датируется 1561 годом, а строительства было закончено только спустя 2,5 века — в 1796 году.