В Выборге «случайно» нашли одно из самых интересных мест города — фото

Жительница Выборга была приятно удивлена после увиденного в Часовой башне на улице Крепостной. Там — почти двухвековая история часовых механизмов.
Наталья Запольская из Выборга была под впечатлением от посещения старейшего места города, бывшей колокольни Старого кафедрального собора, но в словах восхищения прослеживается и толика досады.
Как отметила женщина, в интернете нет рекламы об этом месте — лишь на двери скромно висит «бумажка» с кодом, где можно приобрести билеты для посещения башни.
Между тем, «внутри вдруг оказывается одно из самых интересных мест Выборга».
Отметим, что Часовая башня в Выборге — это бывшая колокольня Старого кафедрального собора, затем Часовая башня и одновременно сторожевая башня городской пожарной команды. Первое упоминание о ней датируется 1561 годом, а строительства было закончено только спустя 2,5 века — в 1796 году.