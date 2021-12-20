У Ксении Собчак хотят отсудить 100 млн рублей за ее недавний фильм про «инфоцыган»

Петербургский инвестор Сергей Бриз подал в суд на телеведущую Ксению Собчак за фильм «Инфоцыгане». Журналистку обвиняют в расизме и ксенофобии.
Об этом рассказала сама Ксения Собчак в своем Telegram-канале Кровавая барыня.
Как указал в своих социальных сетях истец в лице Сергея Бриза, фильм оскорбляет цыган, а также является открытым проявлением расизма и ксенофобии.
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В свое оправдание и защиту светская львица указала на тот факт, что термин «инфоцыгане» не был придуман ей. Команда Собчак была готова к шквалу критики, но обвинения в расизме для нее было неожиданностью.
Это не первый скандал, в центре которого оказалась телеведущая за последнее время. В октябре мы писали о том, что Ксения Собчак во время поездки в Сочи попала в смертельное ДТП. Ее вины в случившемся не нашли.