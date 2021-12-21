Последняя информация с пожара в ТЦ «Лента» в Томске

Из-за сильного пожара у гипермаркета «Лента» обрушилась крыша на площади 3500 м кв.

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В Томске в здании супермаркета «Лента» на площади в 3500 метров во время пожара обрушилась крыша. В МЧС уточняют, что огонь полностью охватил здание ТЦ — это больше 6000 метров. На место происшествия отправили пожарный поезд.

Пострадавших нет. 200 человек успели эвакуировать из здания. В районе стоит запах жжёного пластика.

Кто-то из сотрудников в панике выбежал из загоревшегося помещения без верхней одежды. Людей согревали в машинах экстренных служб. На месте работают спецтехника и личный состав МЧС, сотрудники ППС и бригады скорой помощи.