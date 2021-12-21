В России разработали ГОСТ по захоронению трупов в братских могилах

ГОСТ вступит в силу с 1 февраля 2022 года и касается случаев по срочному захоронению в братских могилах трупов людей и животных, погибших в ходе или в результате военных конфликтов, а также в результате ЧС в мирное время.

Согласно новым стандартам, при выборе мест захоронения будут учитываться правила застройки города, расстояние до жилых зданий, рельеф и расположение источника водоснабжения. Также вводится много конкретных нормативов, например, расстояние по горизонтали между гробами.

Власти в мирное время будут обязаны организовывать запасы для срочных захоронений. В том числе гробов, патологоанатомических мешков, дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты.