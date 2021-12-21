Гробы для горожан обойдутся бюджету Петербурга в 9 млн рублей

На портале государственных закупок выберут подрядчика, который изготовит несколько тысяч гробов для подведомственного Смольному предприятия «Ритуальные услуги».

Об этом стало известно порталу Невские новости во вторник, 21 декабря. Тендер на закупку нескольких тысяч гробов размещен на портале госзакупок.

Информацию об аукционе в электронной форме разместило СПб ГУП «Ритуальные услуги». Исходя из имеющихся данных, начальная цена будущего контракта составит 9 111 200 рублей. Из техзадания следует, что необходимо будет произвести 3254 гробов. По подсчетам получается, что в среднем один гроб обойдется в 2800 рублей. Поставит товар необходимо будет до 31 декабря 2022 года.

Изготовленные гробы будут предназначаться для усопших, у которых нет ни родственников, ни друзей, которые смогли бы взять на себя обязанности по захоронению.