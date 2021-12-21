Холодец, котлеты по-киевски и профитроли для Правительства Ленобласти обойдутся в 1 млн рублей

Руководство Ленинградской области выделит 1 млн рублей на годовое обслуживание мероприятий. На столах их участников будут домашний холодец, котлеты по-киевски и профитроли с красной икрой и сливочным сыром.

Согласно данным портала госзакупок, Управление делами правительства Ленобласти во вторник, 21 декабря завершило прием заявок на участие в конкурсе на обслуживание протокольных мероприятий в Администрации региона в следующем году.

Подрядчик должен будет приготовить блюда для мероприятий, организовать работу обслуживающего персонала, выполнить сервировку места и убрать мусор по завершению.

Меню включает в себя 55 позиций, среди которых: бутерброды с куриной грудкой и брусничным взваром, профитроли с красной икрой и сливочным сыром, рулеты из баклажана, камамбер с конфитюром из инжира на крекере, салат «Витаминный», борщ со сметаной, щи из свежей капусты, домашний холодец, шашлык из куриного филе и отварная греча.