Строительство КАД-2 оценили в 170 млрд рублей

Строительство одного из вариантов проекта второй кольцевой автомобильной дороги в обход Санкт-Петербурга оценили в 170 миллиардов рублей.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу «Автодора» Вячеслава Петушенко во вторник, 21 декабря.
Как рассказал Петушенко, один из проектов уже согласован с Министерством обороны РФ. Строительство растянется на 110 километрах — это западный вариант от трассы М-11 до «Скандинавии».
Там очень большие затраты, связанные в том числе с выкупом территории и переносом трубопроводов, газопроводов. Порядка 170 миллиардов рублей, поделился глава «Автодора».
Строительство новой дороги началось в июле этого года после поручения президента России.
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07.12.2021 473