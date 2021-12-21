Строительство КАД-2 оценили в 170 млрд рублей

Строительство одного из вариантов проекта второй кольцевой автомобильной дороги в обход Санкт-Петербурга оценили в 170 миллиардов рублей.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу «Автодора» Вячеслава Петушенко во вторник, 21 декабря.

Как рассказал Петушенко, один из проектов уже согласован с Министерством обороны РФ. Строительство растянется на 110 километрах — это западный вариант от трассы М-11 до «Скандинавии».

Там очень большие затраты, связанные в том числе с выкупом территории и переносом трубопроводов, газопроводов. Порядка 170 миллиардов рублей, поделился глава «Автодора».

Строительство новой дороги началось в июле этого года после поручения президента России.