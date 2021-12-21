Ленобласть ожидает, вероятно, самая холодная ночь уходящего года

Температура воздуха местами в Ленобласти опустится до — 30 градусов.

Как передает пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти, в ночь 22 декабря на востоке области температура местами опустится до 25–30 градусов ниже нуля. На западе области будет немного теплее — до 21 градуса мороза. Днем воздух разогреется до минус 9–19 градусов.

Ветер будет северный и северо-западный, скоростью 4–9 м/с. МЧС предупреждает о гололеде на дорогах.