Ленобласть ожидает, вероятно, самая холодная ночь уходящего года

Температура воздуха местами в Ленобласти опустится до — 30 градусов.
Как передает пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти, в ночь 22 декабря на востоке области температура местами опустится до 25–30 градусов ниже нуля. На западе области будет немного теплее — до 21 градуса мороза. Днем воздух разогреется до минус 9–19 градусов.
Ветер будет северный и северо-западный, скоростью 4–9 м/с. МЧС предупреждает о гололеде на дорогах.
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