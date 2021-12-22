Жители Санкт-Петербурга поделились в соцсетях яркими кадрами вчерашнего заката

Автор: Александр Селиванов
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Жители и гости Санкт-Петербурга наблюдали невероятно красивый закат. Яркие кадры вечернего неба тут же заполонили соцсети.

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Жители Санкт-Петербурга поделились в соцсетях яркими кадрами вчерашнего заката фотографии, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, природа, Погода в Санкт-Петербурге, Погода в России, погода, ЗакатыИсточник: https://t.me/astrophotoboloto
Жители Санкт-Петербурга поделились в соцсетях яркими кадрами вчерашнего заката фотографии, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, природа, Погода в Санкт-Петербурге, Погода в России, погода, ЗакатыИсточник: https://t.me/astrophotoboloto
Жители Санкт-Петербурга поделились в соцсетях яркими кадрами вчерашнего заката фотографии, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, природа, Погода в Санкт-Петербурге, Погода в России, погода, ЗакатыИсточник: https://t.me/astrophotoboloto
Жители Санкт-Петербурга поделились в соцсетях яркими кадрами вчерашнего заката фотографии, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, природа, Погода в Санкт-Петербурге, Погода в России, погода, ЗакатыИсточник: https://t.me/astrophotoboloto
Жители Санкт-Петербурга поделились в соцсетях яркими кадрами вчерашнего заката фотографии, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, природа, Погода в Санкт-Петербурге, Погода в России, погода, ЗакатыИсточник: https://t.me/astrophotoboloto
Жители Санкт-Петербурга поделились в соцсетях яркими кадрами вчерашнего заката фотографии, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, природа, Погода в Санкт-Петербурге, Погода в России, погода, ЗакатыИсточник: https://t.me/astrophotoboloto

Невероятно красивый закат порадовал жителей и гостей Северной столицы.

Кстати, неделя для жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти будет прохладной и снежной.

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21.12.2021 121
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