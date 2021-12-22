Жители Санкт-Петербурга поделились в соцсетях яркими кадрами вчерашнего заката

Жители и гости Санкт-Петербурга наблюдали невероятно красивый закат. Яркие кадры вечернего неба тут же заполонили соцсети.
Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Невероятно красивый закат порадовал жителей и гостей Северной столицы.
Кстати, неделя для жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти будет прохладной и снежной.
Вам будет интересно
Атмосферные снимки появились в соцсетях. Оптическое явление фиксировали в Лахтинском разливе. Делимся захватывающими кадрами с читателями ivbg.ru.
21.12.2021 121