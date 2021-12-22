На Ропшинском шоссе скорая протаранила газельку

Информация о пострадавших не поступала.
По информации телеграм-канала Раньше всех. Петербург, водитель Газели не уступил дорогу карете скорой помощи, после чего произошло столкновение.
От сильного удара грузовичок лег на бок, а у скорой смялся перед.
По факту ДТП будет проведена проверка.
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02.09.2018 2795